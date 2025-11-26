Atelier numérique Gratuit Modélisation et impression 3D Brive-la-Gaillarde

Atelier numérique Gratuit Modélisation et impression 3D

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Plongez dans l’univers fascinant de la création en trois dimensions ! Cet atelier vous fera découvrir les bases de la modélisation 3D et de l’impression 3D, de la conception d’un objet sur ordinateur jusqu’à sa réalisation concrète. Vous apprendrez à utiliser un logiciel simple pour donner forme à vos idées, comprendrez le fonctionnement d’une imprimante 3D et verrez vos créations prendre vie sous vos yeux. Une initiation ludique et accessible pour imaginer, concevoir et fabriquer soi-même — le tout, à portée de main ! .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 conseillernumerique@centreculturelbrive.org

