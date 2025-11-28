Atelier numérique Gratuit Parlons des idées reçues du numérique Ussel

Atelier numérique Gratuit Parlons des idées reçues du numérique

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le numérique, c’est forcément compliqué ? Les jeunes sont tous à l’aise avec les écrans ? Internet, c’est dangereux ? Cet atelier vous invite à déconstruire, avec humour et bienveillance, les idées reçues qui circulent sur le numérique. Ensemble, nous ferons le tri entre croyances, réalités et nuances, à partir d’exemples concrets et d’échanges ouverts. Une belle occasion de prendre du recul, de mieux comprendre les usages numériques d’aujourd’hui et d’en discuter sans jargon ni jugement. .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 66 61 56 conseiller.numerique@ussel19.fr

