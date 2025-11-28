Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier numérique Gratuit Parlons des idées reçues du numérique Ussel vendredi 28 novembre 2025.

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28

2025-11-28

Le numérique, c’est forcément compliqué ? Les jeunes sont tous à l’aise avec les écrans ? Internet, c’est dangereux ? Cet atelier vous invite à déconstruire, avec humour et bienveillance, les idées reçues qui circulent sur le numérique. Ensemble, nous ferons le tri entre croyances, réalités et nuances, à partir d’exemples concrets et d’échanges ouverts. Une belle occasion de prendre du recul, de mieux comprendre les usages numériques d’aujourd’hui et d’en discuter sans jargon ni jugement.   .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 66 61 56  conseiller.numerique@ussel19.fr

