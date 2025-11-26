Atelier numérique Gratuit Prévention Cyberharcèlement Maison France Services Sainte-Féréole

Atelier numérique Gratuit Prévention Cyberharcèlement

Comment réagir face au cyberharcèlement, et surtout, comment le prévenir ? Cet atelier propose de mieux comprendre les mécanismes de la violence en ligne, ses formes et ses conséquences. À partir de situations concrètes, vous apprendrez à repérer les signaux d’alerte, à protéger vos comptes et à connaître les bons réflexes pour agir ou accompagner une victime. L’objectif renforcer la bienveillance et la sécurité dans nos usages numériques, pour un Internet plus respectueux et plus sûr pour tous. .

Maison France Services 3 Rue du Quatorze Juillet Sainte-Féréole 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 36 83 loic-conseillernumerique@orange.fr

