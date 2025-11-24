Atelier numérique Gratuit (Re)découvrir son smartphone Perpezac-le-Blanc

Atelier numérique Gratuit (Re)découvrir son smartphone

Le Bourg Perpezac-le-Blanc Corrèze

Et si vous preniez enfin le temps d’explorer tout le potentiel de votre smartphone ? Cet atelier convivial vous propose de (re)découvrir les bases indispensables régler les paramètres utiles, gérer les notifications, installer des applications en toute sécurité, prendre et partager des photos, ou encore utiliser les outils pratiques du quotidien (cartes, santé, transports, démarches en ligne…). Pas à pas, vous gagnerez en aisance et en confiance pour mieux profiter de votre téléphone au quotidien. Que vous soyez curieux, un peu hésitant ou simplement désireux de comprendre votre appareil, cet atelier est fait pour vous ! .

Le Bourg Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 11 42 conseiller.numerique.sivom@gmail.com

