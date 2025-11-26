Atelier numérique Gratuit Tchin Tchin Tech Tulle

Atelier numérique Gratuit Tchin Tchin Tech

Le Tchin Tchin Tech est le nouveau rendez-vous convivial autour du numérique proposé par les Bains Douches Numériques de Tulle. Un moment d’échanges détendus entre professionnels, passionnés et curieux pour parler des avancées, des atouts et aussi des limites du numérique. L’occasion idéale pour découvrir, débattre et partager vos idées dans une ambiance chaleureuse, autour d’un apéro ! .

1 Place Martial Brigouleix Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 52 57 90 gaelle.constant@corrtech.fr

