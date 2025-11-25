Atelier numérique Gratuit Testez votre mot de passe

7 Rue Paul Langevin Uzerche Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Savez-vous vraiment si votre mot de passe est solide ? Dans cet atelier ludique et instructif, vous pourrez tester la robustesse de vos mots de passe et comprendre comment les pirates s’y prennent pour les deviner. Pas de panique aucune donnée personnelle n’est collectée ! Vous repartirez avec des astuces concrètes pour créer des mots de passe fiables, faciles à retenir et adaptés à vos usages. L’objectif renforcer votre sécurité en ligne tout en simplifiant votre quotidien numérique. .

7 Rue Paul Langevin Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 13 56 contact@proxmultitravaux.fr

English : Atelier numérique Gratuit Testez votre mot de passe

German : Atelier numérique Gratuit Testez votre mot de passe

Italiano :

Espanol : Atelier numérique Gratuit Testez votre mot de passe

L’événement Atelier numérique Gratuit Testez votre mot de passe Uzerche a été mis à jour le 2025-11-08 par Conseil Départemental de la Corrèze