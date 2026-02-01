Atelier numérique Identité numérique Montfort-sur-Meu
Atelier numérique Identité numérique Montfort-sur-Meu samedi 14 février 2026.
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Le samedi 14 février de 10h30 à 12h, la médiathèque Lagirafe de Montfort-sur-Meu, vous propose un atelier numérique sur le thème de l’identité visuelle.
Qu’est ce que la certification de l’identité numérique ? A quoi cela sert-elle ? Et comment l’obtenir ?
Un atelier d’initiation et de partage autour des outils numériques et d’internet.
Public adulte. Sur inscription .
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92
