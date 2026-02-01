Atelier numérique Identité numérique Montfort-sur-Meu

Atelier numérique Identité numérique

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14

Le samedi 14 février de 10h30 à 12h, la médiathèque Lagirafe de Montfort-sur-Meu, vous propose un atelier numérique sur le thème de l’identité visuelle.

Qu’est ce que la certification de l’identité numérique ? A quoi cela sert-elle ? Et comment l’obtenir ?

Un atelier d’initiation et de partage autour des outils numériques et d’internet.

Public adulte. Sur inscription .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92

