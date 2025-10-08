ATELIER NUMÉRIQUE IMPRIMANTE 3D La Canourgue

ATELIER NUMÉRIQUE IMPRIMANTE 3D La Canourgue mercredi 8 octobre 2025.

ATELIER NUMÉRIQUE IMPRIMANTE 3D

25 Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08 2025-10-15

France service La Canourgue vous propose de participer à un atelier numérique sur les imprimantes 3D.

Rendez-vous dans leurs locaux le mercredi 8 octobre de 14h à 17h et le mercredi 15 octobre de 9h à 12h.

Gratuit, sur inscription au 04 66 32 86 99

France service La Canourgue vous propose de participer à un atelier numérique sur les imprimantes 3D.

Rendez-vous dans leurs locaux le mercredi 8 octobre de 14h à 17h et le mercredi 15 octobre de 9h à 12h.

Gratuit, sur inscription au 04 66 32 86 99 .

25 Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 86 99

English :

France service La Canourgue invites you to take part in a digital workshop on 3D printers.

Come along to their premises on Wednesday October 8 from 2pm to 5pm and Wednesday October 15 from 9am to 12pm.

Free of charge, registration required on 04 66 32 86 99

German :

France service La Canourgue bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem digitalen Workshop über 3D-Drucker teilzunehmen.

Treffen Sie sich in ihren Räumlichkeiten am Mittwoch, den 8. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr und am Mittwoch, den 15. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr.

Kostenlos, nach Anmeldung unter 04 66 32 86 99

Italiano :

Il servizio francese La Canourgue vi invita a partecipare a un workshop digitale sulle stampanti 3D.

Venite presso la loro sede mercoledì 8 ottobre dalle 14.00 alle 17.00 e mercoledì 15 ottobre dalle 9.00 alle 12.00.

Gratuito, è richiesta l’iscrizione al numero 04 66 32 86 99

Espanol :

El servicio francés La Canourgue le invita a participar en un taller digital sobre impresoras 3D.

Acuda a sus locales el miércoles 8 de octubre de 14.00 a 17.00 horas y el miércoles 15 de octubre de 9.00 a 12.00 horas.

Gratuito, previa inscripción en el 04 66 32 86 99

L’événement ATELIER NUMÉRIQUE IMPRIMANTE 3D La Canourgue a été mis à jour le 2025-08-24 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn