Atelier numérique Intelligence Artificielle Maison Communale des Services Chazemais

Atelier numérique Intelligence Artificielle

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier

Début : 2025-11-24 14:00:00

fin : 2025-11-24 16:00:00

2025-11-24

Le bus numérique La Bourbon’Net, du Conseil départemental de l’Allier, fait halte à Chazemais !

Venez découvrir et échanger autour du thème passionnant de l’intelligence artificielle (IA) ‍

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 12 41 46

English :

The La Bourbon?Net digital bus, from the Conseil départemental de l?Allier, is stopping off in Chazemais!

Come and discover and exchange ideas on the exciting topic of Artificial Intelligence (AI)?

German :

Der digitale Bus La Bourbon?Net des Rates des Departements Allier macht in Chazemais Halt!

Entdecken und tauschen Sie sich über das spannende Thema Künstliche Intelligenz (KI) aus?

Italiano :

Il bus digitale La Bourbon?Net, organizzato dal Conseil départemental de l’Allier, fa tappa a Chazemais!

Venite a scoprire l’appassionante tema dell’intelligenza artificiale (AI)?

Espanol :

El autobús digital La Bourbon Net, organizado por el Conseil départemental de l’Allier, se detiene en Chazemais

Venga a descubrir el apasionante tema de la inteligencia artificial (IA)..

