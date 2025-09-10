Atelier numérique Jeunesse Périgueux

Atelier numérique Jeunesse Périgueux mercredi 10 septembre 2025.

Atelier numérique Jeunesse

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Début : 2025-09-10

fin : 2025-11-26

2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26

Ateliers différents selon les dates Comprendre le monde de la logique numérique, Casques virtuels Oculus Quest, Monter une voiture Maqueen, Découvrir le robot Thymio, Programmer son premier jeu vidéo, Découverte de la robotique, avec Matalalab .

