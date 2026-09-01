Informations pratiques

Ussel

Atelier numérique « la malette IA »

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-09-25 16:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Animation ludique autour de mini-jeux de cartes retraçant les évolutions ayant mené à l’émergence de l’IA visant à ouvrir la discussion et le débat sur ses conséquences et ses enjeux.

Animée par Loïck Costa conseiller numérique

Gratuit sur inscriptions .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 66 61 56 conseiller.numerique@ussel19.fr

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English : Atelier numérique « la malette IA »

L’événement Atelier numérique « la malette IA » Ussel a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de Haute Corrèze