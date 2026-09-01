Atelier numérique « la malette IA » Ussel
vendredi 25 septembre 2026 · Ussel
Informations pratiques
Ussel
Atelier numérique « la malette IA »
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-09-25 16:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Animation ludique autour de mini-jeux de cartes retraçant les évolutions ayant mené à l’émergence de l’IA visant à ouvrir la discussion et le débat sur ses conséquences et ses enjeux.
Animée par Loïck Costa conseiller numérique
Gratuit sur inscriptions .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 66 61 56 conseiller.numerique@ussel19.fr
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English : Atelier numérique « la malette IA »
L’événement Atelier numérique « la malette IA » Ussel a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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