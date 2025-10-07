Atelier numérique La parentalité numérique Médiathèque – Étel

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier numérique La parentalité numérique

Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel Morbihan

Début : 2025-12-02 14:00:00
fin : 2025-12-02 16:00:00

2025-12-02

Accompagner vos enfants ou petits-enfants dans leurs premiers usages du numérique.

⏲ 14h00 à 16h00

Local CCAS (dans la cour de la médiathèque)   .

