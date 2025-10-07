Atelier numérique La parentalité numérique Médiathèque – Étel
Atelier numérique La parentalité numérique
Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel Morbihan
Accompagner vos enfants ou petits-enfants dans leurs premiers usages du numérique.
⏲ 14h00 à 16h00
Local CCAS (dans la cour de la médiathèque) .
