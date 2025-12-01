Atelier numérique La sécurité informatique Pont-l’Évêque
La sécurité informatique. Quels sont les bons réflexes à avoir pour éviter virus et autres attaques informatiques ? Découvrez comment vous protéger lors de cet atelier. Gratuit .
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
English : Atelier numérique La sécurité informatique
Computer security. What are the right reflexes?
German :
Sicherheit am Computer. Was sind die richtigen Reflexe
Italiano :
Sicurezza informatica. Quali sono i riflessi giusti?
Espanol :
Seguridad informática. ¿Cuáles son los reflejos correctos?
