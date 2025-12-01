Atelier numérique La sécurité informatique Pont-l’Évêque

Atelier numérique La sécurité informatique Pont-l’Évêque mardi 16 décembre 2025.

Atelier numérique La sécurité informatique

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 11:00:00
fin : 2025-12-16 12:00:00

Date(s) :
2025-12-16

La sécurité informatique. Quels sont les bons réflexes
La sécurité informatique. Quels sont les bons réflexes à avoir pour éviter virus et autres attaques informatiques ? Découvrez comment vous protéger lors de cet atelier. Gratuit   .

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49  epn@pontleveque.fr

English : Atelier numérique La sécurité informatique

Computer security. What are the right reflexes?

German :

Sicherheit am Computer. Was sind die richtigen Reflexe

Italiano :

Sicurezza informatica. Quali sono i riflessi giusti?

Espanol :

Seguridad informática. ¿Cuáles son los reflejos correctos?

L’événement Atelier numérique La sécurité informatique Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Terre d’Auge Tourisme