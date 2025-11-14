Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Numérique La sobriété numérique Châteauroux vendredi 14 novembre 2025.

21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Vendredi 2025-11-14
2025-11-14

Nos appareils connectés, nos recherches, échanges, le stockage sur internet, ou encore le streaming ont un impact énergétique souvent insoupçonné.
Découvrez ces enjeux et apprenez à adopter des gestes simples pour un usage plus responsable du numérique. Réservation conseillée.   .

21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 

