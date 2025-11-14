Atelier Numérique La sobriété numérique Châteauroux
21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre
Vendredi 2025-11-14
Nos appareils connectés, nos recherches, échanges, le stockage sur internet, ou encore le streaming ont un impact énergétique souvent insoupçonné.
Découvrez ces enjeux et apprenez à adopter des gestes simples pour un usage plus responsable du numérique. Réservation conseillée. .
