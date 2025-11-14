Atelier Numérique La sobriété numérique

21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Nos appareils connectés, nos recherches, échanges, le stockage sur internet, ou encore le streaming ont un impact énergétique souvent insoupçonné.

Découvrez ces enjeux et apprenez à adopter des gestes simples pour un usage plus responsable du numérique. Réservation conseillée. .

21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74

English :

The Beaulieu Library offers a workshop to help you discover genealogy!

German :

Die Bibliothek von Beaulieu bietet Ihnen einen Workshop an, um die Genealogie zu entdecken!

Italiano :

La Biblioteca di Beaulieu propone un workshop per aiutarvi a scoprire la genealogia!

Espanol :

La Biblioteca Beaulieu le propone un taller para descubrir la genealogía

L’événement Atelier Numérique La sobriété numérique Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme