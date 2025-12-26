Atelier numérique, Salle des fêtes Lamontjoie

Atelier numérique

Salle des fêtes Couvent des Clarisses Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Albret Communauté propose des ateliers numériques animés par Miora Gonzales, conseillère numérique. Au programme quiz ludiques d’information et de prévention sur les risques numériques, le tout dans une ambiance conviviale.

Gratuit. Accessible à tous. .

Salle des fêtes Couvent des Clarisses Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 43 84

English : Atelier numérique

