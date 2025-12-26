Atelier numérique, Salle des fêtes Lamontjoie
Atelier numérique, Salle des fêtes Lamontjoie jeudi 22 janvier 2026.
Atelier numérique
Salle des fêtes Couvent des Clarisses Lamontjoie Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Albret Communauté propose des ateliers numériques animés par Miora Gonzales, conseillère numérique. Au programme quiz ludiques d’information et de prévention sur les risques numériques, le tout dans une ambiance conviviale.
Gratuit. Accessible à tous. .
Salle des fêtes Couvent des Clarisses Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 43 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier numérique
L’événement Atelier numérique Lamontjoie a été mis à jour le 2025-12-23 par OT de l’Albret