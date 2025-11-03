Atelier numérique Rue de La Roche Buffeyre Langeac

Atelier numérique

Rue de La Roche Buffeyre Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03 14:00:00

fin : 2025-11-03 16:00:00

Date(s) :

2025-11-03 2025-11-27

Atelier numérique aux ateliers de la bruyère avec Nicolas et Efy.

+33 4 71 74 26 80

English :

Digital workshop at Les ateliers de la bruyère with Nicolas and Efy.

German :

Digitaler Workshop in den Ateliers de la bruyère mit Nicolas und Efy.

Italiano :

Laboratorio digitale presso gli ateliers de la bruyère con Nicolas ed Efy.

Espanol :

Taller digital en Les ateliers de la bruyère con Nicolas y Efy.

L’événement Atelier numérique Langeac a été mis à jour le 2025-10-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier