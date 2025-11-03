Atelier numérique Rue de La Roche Buffeyre Langeac
Atelier numérique Rue de La Roche Buffeyre Langeac lundi 3 novembre 2025.
Atelier numérique
Rue de La Roche Buffeyre Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03 14:00:00
fin : 2025-11-03 16:00:00
Date(s) :
2025-11-03 2025-11-27
Atelier numérique aux ateliers de la bruyère avec Nicolas et Efy.
.
Rue de La Roche Buffeyre Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80
English :
Digital workshop at Les ateliers de la bruyère with Nicolas and Efy.
German :
Digitaler Workshop in den Ateliers de la bruyère mit Nicolas und Efy.
Italiano :
Laboratorio digitale presso gli ateliers de la bruyère con Nicolas ed Efy.
Espanol :
Taller digital en Les ateliers de la bruyère con Nicolas y Efy.
L’événement Atelier numérique Langeac a été mis à jour le 2025-10-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier