Atelier numérique, Espace de Vie Sociale Lavardac
jeudi 8 janvier 2026
Atelier numérique
Espace de Vie Sociale 11 Rue Jules Ferry Lavardac Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-08
Albret Communauté propose des ateliers numériques animés par Miora Gonzales, conseillère numérique. Au programme quiz ludiques d’information et de prévention sur les risques numériques, le tout dans une ambiance conviviale.
Sur inscription. Accessible à tous. .
Espace de Vie Sociale 11 Rue Jules Ferry Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 43 86
English : Atelier numérique
