Atelier numérique, Espace de Vie Sociale Lavardac

Espace de Vie Sociale 11 Rue Jules Ferry Lavardac Lot-et-Garonne

Albret Communauté propose des ateliers numériques animés par Miora Gonzales, conseillère numérique. Au programme quiz ludiques d’information et de prévention sur les risques numériques, le tout dans une ambiance conviviale.

Sur inscription. Accessible à tous. .

