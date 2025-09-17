Atelier numérique le coffre-fort numérique Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Atelier numérique le coffre-fort numérique
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2025-09-17 14:00:00
fin : 2025-09-17 16:00:00
Atelier pratique pour installer et utiliser un logiciel simple de gestion des codes d’accès et des données personnelles en ligne.
Niveau intermédiaire.
Sur inscription. .
