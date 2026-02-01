Atelier numérique

30 rue Xavier Bichat Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-23 17:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Tout public. Sur inscriptions. .

30 rue Xavier Bichat Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 7 44 62 46 81 depar.emploi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier numérique Le Mans a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Le Mans