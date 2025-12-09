Atelier numérique Le numérique comme outils de loisirs télés, radios, livres… Place Charles de Gaulle Épinac

Atelier numérique Le numérique comme outils de loisirs télés, radios, livres…

Place Charles de Gaulle Pôle de proximité Épinac Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 17:30:00

fin : 2025-12-09 19:30:00

Date(s) :

2025-12-09

Utiliser le numérique pour entretenir ses capacités tout en s’amusant. .

Place Charles de Gaulle Pôle de proximité Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

English : Atelier numérique Le numérique comme outils de loisirs télés, radios, livres…

German : Atelier numérique Le numérique comme outils de loisirs télés, radios, livres…

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier numérique Le numérique comme outils de loisirs télés, radios, livres… Épinac a été mis à jour le 2025-08-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)