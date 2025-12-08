Atelier numérique Le numérique comme outils de loisirs télés, radios, livres… Pôle de proximité Étang-sur-Arroux
Atelier numérique Le numérique comme outils de loisirs télés, radios, livres… Pôle de proximité Étang-sur-Arroux lundi 8 décembre 2025.
Atelier numérique Le numérique comme outils de loisirs télés, radios, livres…
Pôle de proximité 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 17:30:00
fin : 2025-12-08 19:30:00
Date(s) :
2025-12-08
Utiliser le numérique pour entretenir ses capacités tout en s’amusant. .
Pôle de proximité 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
English : Atelier numérique Le numérique comme outils de loisirs télés, radios, livres…
German : Atelier numérique Le numérique comme outils de loisirs télés, radios, livres…
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier numérique Le numérique comme outils de loisirs télés, radios, livres… Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2025-08-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)