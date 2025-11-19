Atelier numérique les applis alimentaires Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Atelier numérique les applis alimentaires Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mercredi 19 novembre 2025.

Atelier numérique les applis alimentaires

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-11-19 14:00:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

2025-11-19

Découvrez les applications qui vous aideront à mieux choisir vos produits, à créer vos listes de courses et à éviter le gaspillage alimentaire.

Apportez votre smartphone.

Sur inscription. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

