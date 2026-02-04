Atelier numérique Les bons plans sur Internet Leboncoin, Vinted et Too Good To Go Maison des Associations Antully

Début : 2026-06-04 10:00:00
fin : 2026-06-04 11:30:00

2026-06-04

Venez découvrir des applications simples et utiles pour le quotidien acheter d’occasion, vendre ce que vous n’utilisez plus et lutter contre le gaspillage.   .

Maison des Associations Le bourg Antully 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74 

