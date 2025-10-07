atelier numérique Les réseaux sociaux Pont-l’Évêque

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-10-07 11:00:00

fin : 2025-10-07 12:00:00

2025-10-07

Atelier pour s’initier à l’usage des réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux. De Facebook à Twitter en passant par WhatsApp, chez les grands-parents comme chez les collégiens les réseaux sociaux sont aujourd’hui présents partout. Votre EPN vous propose un tour d’horizon pour mieux comprendre ce phénomène et son impact sur nos vies. Gratuit .

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

English : atelier numérique Les réseaux sociaux

Workshop to learn how to use social networks.

German :

Workshop, um sich mit der Nutzung sozialer Netzwerke vertraut zu machen.

Italiano :

Workshop per imparare a usare i social network.

Espanol :

Taller para aprender a utilizar las redes sociales.

