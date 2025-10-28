Atelier numérique Maîtriser son téléphone portable Partie 1 Pont-l’Évêque
Atelier numérique Maîtriser son téléphone portable Partie 1 Pont-l'Évêque mardi 28 octobre 2025.
18 Rue Thouret Pont-l'Évêque Calvados
Début : 2025-10-28 11:00:00
fin : 2025-10-28 12:00:00
2025-10-28
Atelier pour se familiariser avec son smartphone
Maîtriser son téléphone portable Partie 1. Cet atelier en deux parties se propose de vous guider dans la prise en main de votre téléphone manipulation de l’appareil, applications, transfert de photos et bien plus encore ! Gratuit .
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
English : Atelier numérique Maîtriser son téléphone portable Partie 1
Workshop to familiarize yourself with your smartphone
German :
Workshop, um sich mit seinem Smartphone vertraut zu machen
Italiano :
Workshop per familiarizzare con lo smartphone
Espanol :
Taller para familiarizarse con su smartphone
