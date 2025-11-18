Atelier numérique Maîtriser son téléphone portable Partie 2. Pont-l’Évêque

Atelier numérique Maîtriser son téléphone portable Partie 2.

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados

Suite de l’atelier précédent. Gratuit

Suite de l’atelier précédent. Gratuit .

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

English : Atelier numérique Maîtriser son téléphone portable Partie 2.

Controlling your cell phone? Part 2.

Continuation of the previous workshop. Free

German :

Sein Mobiltelefon beherrschen? Teil 2.

Fortsetzung des vorherigen Workshops. Kostenlos

Italiano :

Controllare il cellulare? Parte 2.

Continuazione del workshop precedente. Gratuito

Espanol :

¿Controlar el teléfono móvil? 2ª parte.

Continuación del taller anterior. Gratis

