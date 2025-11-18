Atelier numérique Maîtriser son téléphone portable Partie 2. Pont-l’Évêque
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-11-18 11:00:00
fin : 2025-11-18 12:00:00
2025-11-18
Maîtriser son téléphone portable Partie 2.
Suite de l’atelier précédent. Gratuit
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
English : Atelier numérique Maîtriser son téléphone portable Partie 2.
Controlling your cell phone? Part 2.
Continuation of the previous workshop. Free
German :
Sein Mobiltelefon beherrschen? Teil 2.
Fortsetzung des vorherigen Workshops. Kostenlos
Italiano :
Controllare il cellulare? Parte 2.
Continuazione del workshop precedente. Gratuito
Espanol :
¿Controlar el teléfono móvil? 2ª parte.
Continuación del taller anterior. Gratis
L’événement Atelier numérique Maîtriser son téléphone portable Partie 2. Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Terre d’Auge Tourisme