Atelier Numérique Médialandes découverte des ressources numériques gratuites ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Découverte guidée des ressources numériques gratuites (films en VOD, musique, presse en ligne, formations en ligne…), disponibles avec votre adhésion.

+13ans, places limitées, sur inscription .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

