Atelier Numérique Médialandes ressources numériques à portée de clics Médiathèque de Labouheyre Labouheyre jeudi 20 novembre 2025.
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Découverte guidée des ressources numériques gratuites (films en VOD, musique, presse en ligne, formations en ligne…), disponibles avec votre adhésion.
à partir de 13 ans, entrée libre
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Atelier Numérique Médialandes ressources numériques à portée de clics
Guided discovery of free digital resources (VOD films, music, online press, online training courses…), available with your membership.
13 years and over, free admission
German : Atelier Numérique Médialandes ressources numériques à portée de clics
Geführte Entdeckung der kostenlosen digitalen Ressourcen (Filme auf VOD, Musik, Online-Presse, Online-Training…), die mit Ihrer Mitgliedschaft verfügbar sind.
ab 13 Jahren, freier Eintritt
Italiano :
Scoperta guidata di risorse digitali gratuite (film in VOD, musica, stampa online, formazione online, ecc.), disponibili con la vostra iscrizione.
a partire dai 13 anni, ingresso gratuito
Espanol : Atelier Numérique Médialandes ressources numériques à portée de clics
Descubrimiento guiado de recursos digitales gratuitos (películas en VOD, música, prensa en línea, formación en línea, etc.), disponibles con su afiliación.
a partir de 13 años, entrada gratuita
