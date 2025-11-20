Atelier Numérique Médialandes ressources numériques à portée de clics Médiathèque de Labouheyre Labouheyre

Atelier Numérique Médialandes ressources numériques à portée de clics

Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Gratuit

Gratuit

Date :

2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Découverte guidée des ressources numériques gratuites (films en VOD, musique, presse en ligne, formations en ligne…), disponibles avec votre adhésion.

à partir de 13 ans, entrée libre

Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Atelier Numérique Médialandes ressources numériques à portée de clics

Guided discovery of free digital resources (VOD films, music, online press, online training courses…), available with your membership.

13 years and over, free admission

German : Atelier Numérique Médialandes ressources numériques à portée de clics

Geführte Entdeckung der kostenlosen digitalen Ressourcen (Filme auf VOD, Musik, Online-Presse, Online-Training…), die mit Ihrer Mitgliedschaft verfügbar sind.

ab 13 Jahren, freier Eintritt

Italiano :

Scoperta guidata di risorse digitali gratuite (film in VOD, musica, stampa online, formazione online, ecc.), disponibili con la vostra iscrizione.

a partire dai 13 anni, ingresso gratuito

Espanol : Atelier Numérique Médialandes ressources numériques à portée de clics

Descubrimiento guiado de recursos digitales gratuitos (películas en VOD, música, prensa en línea, formación en línea, etc.), disponibles con su afiliación.

a partir de 13 años, entrada gratuita

