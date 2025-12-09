Atelier numérique, médiathèque à Assier Assier
Atelier numérique, médiathèque à Assier Assier vendredi 3 avril 2026.
Atelier numérique, médiathèque à Assier
Rue de la Pierre levée Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
L’intelligence artificielle, parlons-en
L’intelligence artificielle, parlons-en.
Dans un contexte où l’on parle de plus en plus de l’IA, qu’est ce que cela signifie vraiment ? Quelles possibilités, quels risques et quels impacts nous apporte ce nouvel outil ?
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Rue de la Pierre levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 85 89
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English :
Let’s talk about artificial intelligence
L’événement Atelier numérique, médiathèque à Assier Assier a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Figeac