Atelier numérique, médiathèque à Assier

Rue de la Pierre levée Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 14:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

L’intelligence artificielle, parlons-en

L’intelligence artificielle, parlons-en.

Dans un contexte où l’on parle de plus en plus de l’IA, qu’est ce que cela signifie vraiment ? Quelles possibilités, quels risques et quels impacts nous apporte ce nouvel outil ?

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Rue de la Pierre levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 85 89

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English :

Let’s talk about artificial intelligence

L’événement Atelier numérique, médiathèque à Assier Assier a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Figeac