Atelier numérique, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Atelier numérique Jeudi 19 mars, 14h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T14:00:00+01:00 – 2026-03-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T14:00:00+01:00 – 2026-03-19T16:00:00+01:00

A destination des débutant·es ou des personnes curieuses, les ateliers numériques sont conçus pour vous accompagner dans l’utilisation des outils. Chaque semaine, un thème différent est proposé. Aujourd’hui c’est Transfert de photos de son smartphone à son PC

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]

