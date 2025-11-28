Atelier numérique Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Atelier numérique Vendredi 28 novembre, 14h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Début : 2025-11-28T14:00:00+01:00 – 2025-11-28T16:00:00+01:00

Besoin d’aide avec l’informatique ? Maxime vous propose des formations de groupe en commençant de zéro et en évoluant à votre rythme pour vous rendre autonome face au numérique.

Public adulte

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

