Atelier Numérique Meilhan
Atelier Numérique Meilhan vendredi 12 septembre 2025.
Atelier Numérique
Route du Port d’Orion Meilhan Landes
Gratuit
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Les ateliers numériques c’est en matinée sur inscription préalable à la mairie puis rendez-vous fixé par l’intervenante.
Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 74 31 58 biblio.meilhan@orange.fr
English : Atelier Numérique
Digital workshops: mornings with prior registration at the town hall, followed by an appointment with the instructor.
German : Atelier Numérique
Digitale Workshops: Vormittags, nach vorheriger Anmeldung im Rathaus und Terminvereinbarung mit der Lehrerin.
Italiano :
Laboratori digitali: mattina, previa iscrizione presso il Municipio e appuntamento concordato con l’istruttore.
Espanol : Atelier Numérique
Talleres digitales: por las mañanas, previa inscripción en el Ayuntamiento y cita concertada con el monitor.
