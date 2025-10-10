Atelier Numérique Meilhan

Atelier Numérique

Atelier Numérique Meilhan vendredi 10 octobre 2025.

Atelier Numérique

Route du Port d’Orion Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-10
2025-10-10

Les ateliers numériques c’est en matinée sur inscription préalable à la mairie puis rendez-vous fixé par l’intervenante.
Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 74 31 58  biblio.meilhan@orange.fr

English : Atelier Numérique

Digital workshops: mornings with prior registration at the town hall, followed by an appointment with the instructor.

German : Atelier Numérique

Digitale Workshops: Vormittags, nach vorheriger Anmeldung im Rathaus und Terminvereinbarung mit der Lehrerin.

Italiano :

Laboratori digitali: mattina, previa iscrizione presso il Municipio e appuntamento concordato con l’istruttore.

Espanol : Atelier Numérique

Talleres digitales: por las mañanas, previa inscripción en el Ayuntamiento y cita concertada con el monitor.

