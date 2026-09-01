Atelier Numérique Meilhan
vendredi 18 septembre 2026 · Meilhan
Informations pratiques
Meilhan
Atelier Numérique
Route du Port d’Orion Meilhan Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-18 12:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Claudia SUMMER, animatrice numérique sera présente à la bibliothèque. Prise de rendez-vous indispensable par téléphone après inscription en mairie.
Claudia SUMMER, animatrice numérique sera présente à la bibliothèque. Prise de rendez-vous indispensable par téléphone après inscription en mairie. .
Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 74 31 58 biblio.meilhan@orange.fr
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English : Atelier Numérique
Claudia SUMMER, digital animator, will be present at the library. Appointments must be made by telephone after registering at the town hall.
L’événement Atelier Numérique Meilhan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas
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