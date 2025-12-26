Atelier numérique, Office de Tourisme de Mézin Mézin

Atelier numérique

Office de Tourisme de Mézin 2 Bis Place Armand Fallières Mézin Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Albret Communauté propose des ateliers numériques animés par Miora Gonzales, conseillère numérique. Au programme quiz ludiques d’information et de prévention sur les risques numériques, le tout dans une ambiance conviviale.

+33 5 53 97 43 86

