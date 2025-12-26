Atelier numérique, Office de Tourisme de Mézin Mézin
Atelier numérique, Office de Tourisme de Mézin Mézin jeudi 15 janvier 2026.
Atelier numérique
Office de Tourisme de Mézin 2 Bis Place Armand Fallières Mézin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2026-01-15
Albret Communauté propose des ateliers numériques animés par Miora Gonzales, conseillère numérique. Au programme quiz ludiques d’information et de prévention sur les risques numériques, le tout dans une ambiance conviviale.
Gratuit. Accessible à tous. .
Office de Tourisme de Mézin 2 Bis Place Armand Fallières Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 43 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier numérique
L’événement Atelier numérique Mézin a été mis à jour le 2025-12-23 par OT de l’Albret