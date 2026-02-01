Atelier numérique mise en bulle Château-Renard

Atelier numérique mise en bulle

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Début : 2026-02-19 15:00:00

2026-02-19

Avec les tablettes de la médiathèque et des applis dédiées, réalise tes planches, ajoute bulles, personnages et effets… Puis anime ton histoire ! Un atelier numérique ludique et accessible à tous pour imaginer, dessiner et faire bouger ta BD. A partir de 8 ans.

Using the mediatheque’s tablets and dedicated apps, create your storyboards, add bubbles, characters and effects? Then bring your story to life! A fun digital workshop accessible to all to imagine, draw and move your comic book. Ages 8 and up.

