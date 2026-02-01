Atelier numérique mise en bulle Château-Renard
Atelier numérique mise en bulle Château-Renard jeudi 19 février 2026.
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Gratuit
Début : 2026-02-19 15:00:00
2026-02-19
Avec les tablettes de la médiathèque et des applis dédiées, réalise tes planches, ajoute bulles, personnages et effets… Puis anime ton histoire ! Un atelier numérique ludique et accessible à tous pour imaginer, dessiner et faire bouger ta BD. A partir de 8 ans.
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
English :
Using the mediatheque’s tablets and dedicated apps, create your storyboards, add bubbles, characters and effects? Then bring your story to life! A fun digital workshop accessible to all to imagine, draw and move your comic book. Ages 8 and up.
