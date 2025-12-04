Atelier numérique mon espace santé Ussel

Atelier numérique mon espace santé

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Prenez en main votre Espace Santé ! lors d’un temps d’information dédié à “Mon Espace Santé”

Cette action aura lieu en partenariat avec l’ESEA Nouvelle-Aquitaine et la CPAM, et en collaboration avec Loïck COSTA, Conseiller numérique de la Ville d’Ussel.

L’objectif de cette matinée est de présenter le service “Mon Espace Santé”, d’en expliquer le fonctionnement et les usages, et de proposer un accompagnement personnalisé à l’activation des comptes.

Afin de pouvoir procéder à l’activation du service, les participants sont invités à se munir de leurs documents personnels

– carte nationale d’identité

– carte Vitale

– téléphone portable

Ce temps d’information est ouvert à tous — personnes déjà utilisatrices souhaitant en savoir davantage, ou personnes souhaitant découvrir et activer ce nouvel outil numérique en santé.

Accès libre sans inscription. .

