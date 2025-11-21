Atelier Numérique Naviguer sur Internet en toute sérénité ! Médiathèque de Labouheyre Labouheyre

Atelier Numérique Naviguer sur Internet en toute sérénité !

Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Début : 2025-11-21

Découvrez les bonnes pratiques pour naviguer sur le web de manière sûre et sereine.

à partir de 13ans, sur inscription

Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Atelier Numérique Naviguer sur Internet en toute sérénité !

Learn how to surf the web safely and securely.

from age 13, registration required

German : Atelier Numérique Naviguer sur Internet en toute sérénité !

Entdecken Sie die besten Praktiken, um sicher und gelassen im Internet zu surfen.

ab 13 Jahren, nach Anmeldung

Italiano :

Imparate a navigare sul web in tutta sicurezza e tranquillità.

a partire dai 13 anni, registrazione obbligatoria

Espanol : Atelier Numérique Naviguer sur Internet en toute sérénité !

Aprende a navegar por Internet con seguridad y tranquilidad.

a partir de 13 años, inscripción obligatoria

L’événement Atelier Numérique Naviguer sur Internet en toute sérénité ! Labouheyre a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Cœur Haute Lande