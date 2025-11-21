Atelier Numérique Naviguer sur Internet en toute sérénité ! Médiathèque de Labouheyre Labouheyre
Atelier Numérique Naviguer sur Internet en toute sérénité !
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Découvrez les bonnes pratiques pour naviguer sur le web de manière sûre et sereine.
à partir de 13ans, sur inscription
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Atelier Numérique Naviguer sur Internet en toute sérénité !
Learn how to surf the web safely and securely.
from age 13, registration required
German : Atelier Numérique Naviguer sur Internet en toute sérénité !
Entdecken Sie die besten Praktiken, um sicher und gelassen im Internet zu surfen.
ab 13 Jahren, nach Anmeldung
Italiano :
Imparate a navigare sul web in tutta sicurezza e tranquillità.
a partire dai 13 anni, registrazione obbligatoria
Espanol : Atelier Numérique Naviguer sur Internet en toute sérénité !
Aprende a navegar por Internet con seguridad y tranquilidad.
a partir de 13 años, inscripción obligatoria
