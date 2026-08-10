Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ? Pôle Numérique Cussy-en-Morvan
jeudi 19 novembre 2026 · Pôle Numérique · Cussy-en-Morvan
Informations pratiques
Cussy-en-Morvan
Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ?
Pôle Numérique Mairie, Place Louis Charlot Cussy-en-Morvan Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 17:00:00
fin : 2026-11-19 19:00:00
Date(s) :
2026-11-19
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Pôle Numérique Mairie, Place Louis Charlot Cussy-en-Morvan 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
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English : Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ?
L’événement Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ? Cussy-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)