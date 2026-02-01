ATELIER NUMERIQUE PIXEL ART ST. VALENTIN

13 Avenue de la République Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 15:00:00

Date(s) :

2026-02-11

À l’occasion de la Saint Valentin, La Fabrik vous propose de participer à un atelier Pixel Art.

Un cœur, une rose, un joli paysage… Laissez parler votre créativité et vos sentiments ! .

13 Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 20 97 85 lafabrik@ville-avallon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER NUMERIQUE PIXEL ART ST. VALENTIN

L’événement ATELIER NUMERIQUE PIXEL ART ST. VALENTIN Avallon a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Grand Vézelay