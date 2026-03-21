Atelier numérique pour booster votre activité ! Centre Administratif Parentis-en-Born
Atelier numérique pour booster votre activité ! Centre Administratif Parentis-en-Born lundi 23 mars 2026.
Atelier numérique pour booster votre activité !
Centre Administratif Avenue Brémontier Parentis-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23
fin : 2026-03-23
Date(s) :
2026-03-23
Vous êtes un entrepreneur implanté sur le territoire des Grands Lacs ? Que vous soyez chef d’entreprise, commerçant ou artisan, bénéficiez gratuitement d’un accompagnement numérique pour optimiser votre activité.
Pour être accompagné dans votre transition numérique, participez tout au long de l’année à des ateliers thématiques de sensibilisation aux bonnes pratiques du digital.
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Centre Administratif Avenue Brémontier Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 54 63 c.barrere@ccgrandslacs.fr
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English :
L’événement Atelier numérique pour booster votre activité ! Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grands Lacs