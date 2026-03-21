Atelier numérique pour booster votre activité ! Centre Administratif Parentis-en-Born

Atelier numérique pour booster votre activité !

Centre Administratif Avenue Brémontier Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Vous êtes un entrepreneur implanté sur le territoire des Grands Lacs ? Que vous soyez chef d’entreprise, commerçant ou artisan, bénéficiez gratuitement d’un accompagnement numérique pour optimiser votre activité.

Pour être accompagné dans votre transition numérique, participez tout au long de l’année à des ateliers thématiques de sensibilisation aux bonnes pratiques du digital.

Inscrivez-vous en ligne .

Centre Administratif Avenue Brémontier Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 54 63 c.barrere@ccgrandslacs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier numérique pour booster votre activité ! Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grands Lacs