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Atelier numérique pour enfants Découverte de la robotique avec Matatalab (4-9 ans) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Atelier numérique pour enfants Découverte de la robotique avec Matatalab (4-9 ans) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Atelier numérique pour enfants Découverte de la robotique avec Matatalab (4-9 ans) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Pierre Fanlac

Adresse : 12 Avenue Georges Pompidou

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Atelier numérique pour enfants Découverte de la robotique avec Matatalab (4-9 ans)

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 16:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-24

Atelier numérique pour enfants

Sur inscription.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Atelier numérique pour enfants Découverte de la robotique avec Matatalab (4-9 ans)

L’événement Atelier numérique pour enfants Découverte de la robotique avec Matatalab (4-9 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux

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