Périgueux

Atelier numérique pour enfants Découverte de la robotique avec Matatalab (4-9 ans)

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-24

Atelier numérique pour enfants

Sur inscription. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Atelier numérique pour enfants Découverte de la robotique avec Matatalab (4-9 ans)

L’événement Atelier numérique pour enfants Découverte de la robotique avec Matatalab (4-9 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux