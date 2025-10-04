Atelier numérique, pour les 10-12 ans Médiathèque Châtenay-Malabry

Entrée gratuite pour les 10-12 ans

Début : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T18:30:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T18:30:00

À la portée de l’IA. À travers un ensemble d’activités, vous allez découvrir et interagir avec les intelligences artificielles, le but étant d’ouvrir une réflexion collective autour de ses applications.

Cet atelier numérique est animé par l’Exploradôme, un musée interactif de découverte des sciences, du multimédia et du développement durable, géré par l’association Savoir Apprendre.

Médiathèque 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 87 69 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@chatenay-malabry.fr »}] Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes

Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay

