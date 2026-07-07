Atelier numérique : Pratique de l’IA EPN Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Atelier numérique : Pratique de l’IA

EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 11:00:00

fin : 2026-10-20 12:30:00

Date(s) :

2026-10-20

À vos claviers ! Un atelier dédié à

l’utilisation concrète de l’IA, avec différentes mises

en situation et des conseils pour mieux appréhender

cet outil.

À vos claviers ! Un atelier dédié à

l’utilisation concrète de l’IA, avec différentes mises

en situation et des conseils pour mieux appréhender

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EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : Atelier numérique : Pratique de l’IA

Get typing! A workshop focused on

the practical use of AI, featuring a range of

real-life scenarios and tips to help you get to grips

with this tool.

L’événement Atelier numérique : Pratique de l’IA Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Terre d’Auge Tourisme