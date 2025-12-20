Atelier Numérique Premiers clics prise en main de l’ordinateur Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier Numérique Premiers clics prise en main de l’ordinateur

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Initiez-vous à l’informatique et faites les premiers pas pour maîtriser l’ordinateur.

+13 ans, sur inscription, 2h.

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Atelier Numérique Premiers clics prise en main de l’ordinateur

Introduce yourself to computers and take the first steps to mastering them.

+13 years old, 2 hours.

