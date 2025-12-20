Atelier Numérique Premiers clics prise en main de l’ordinateur Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier Numérique Premiers clics prise en main de l’ordinateur
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Initiez-vous à l’informatique et faites les premiers pas pour maîtriser l’ordinateur.
+13 ans, sur inscription, 2h.
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Atelier Numérique Premiers clics prise en main de l’ordinateur
Introduce yourself to computers and take the first steps to mastering them.
+13 years old, 2 hours.
