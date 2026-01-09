Atelier numérique Prendre en main l’application Whatsapp CC Vallée d’Ossau Arudy

Atelier numérique Prendre en main l’application Whatsapp

CC Vallée d’Ossau 1 Avenue des Pyrénées Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

La conseillère numérique propose des ateliers collectifs tout au long de l’année pour vous accompagner dans votre pratique des outils numériques (ordinateur, Internet, smartphone…). Ce jeudi 29 janvier Prendre en main l’application Whatsapp. Inscription nécessaire (places limitées). .

CC Vallée d’Ossau 1 Avenue des Pyrénées Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 09 31 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier numérique Prendre en main l’application Whatsapp

L’événement Atelier numérique Prendre en main l’application Whatsapp Arudy a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées