Atelier numérique Prendre en main son smartphone ou sa tablette. Espace France Services Laruns

Atelier numérique Prendre en main son smartphone ou sa tablette.

Espace France Services 7 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

La conseillère numérique propose des ateliers collectifs tout au long de l’année pour vous accompagner dans votre pratique des outils numériques (ordinateur, Internet, smartphone…). Ce jeudi 15 janvier Prendre en main son smartphone ou sa tablette. Inscription nécessaire (places limitées). .

Espace France Services 7 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 09 31 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier numérique Prendre en main son smartphone ou sa tablette.

L’événement Atelier numérique Prendre en main son smartphone ou sa tablette. Laruns a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées