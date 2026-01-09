Atelier numérique Rechercher une information sur internet Espace France Services Laruns

Atelier numérique Rechercher une information sur internet

Espace France Services 7 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

La conseillère numérique propose des ateliers collectifs tout au long de l’année pour vous accompagner dans votre pratique des outils numériques (ordinateur, Internet, smartphone…). Ce jeudi 22 janvier Rechercher une information sur internet. Inscription nécessaire (places limitées). .

Espace France Services 7 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 09 31 62

