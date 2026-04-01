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Atelier numérique réseaux sociaux Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

Atelier numérique réseaux sociaux Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

Atelier numérique réseaux sociaux Médiathèque Georges Rouault Châtellerault mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Georges Rouault

Adresse : 6 rue Georges Rouault

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Châtellerault

Atelier numérique réseaux sociaux

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :
2026-04-29

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Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75  mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier numérique réseaux sociaux

L’événement Atelier numérique réseaux sociaux Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-05 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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