ATELIER NUMÉRIQUE RESPONSABLE Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Le numérique fait partie de notre quotidien, mais ses conséquences sont peu connues, voire négligées. Nous les aborderons ensemble et verrons quels gestes du quotidien peuvent atténuer notre impact.

English :

Digital technology is part of our daily lives, but its consequences are little known, or even neglected. Let’s discuss them together, and see what everyday gestures can reduce our impact.

free participation

German :

Die Digitalisierung ist Teil unseres Alltags, aber ihre Folgen sind wenig bekannt oder werden sogar übersehen. Wir werden sie gemeinsam erörtern und sehen, welche alltäglichen Gesten unsere Auswirkungen abschwächen können.

freie Teilnahme

Italiano :

La tecnologia digitale fa parte della nostra vita quotidiana, ma le sue conseguenze sono poco conosciute o addirittura trascurate. Esaminiamole insieme e vediamo come ridurre il nostro impatto.

partecipazione gratuita

Espanol :

La tecnología digital forma parte de nuestra vida cotidiana, pero sus consecuencias son poco conocidas, o incluso ignoradas. Analicémoslas juntos y veamos cómo podemos reducir nuestro impacto.

participación libre

